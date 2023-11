Mundial de talla baja termina con escándalo: Paraguay se retiró de la final cuando Argentina ganaba 3-1

Con escándalo y acusaciones por el arbitraje terminó este viernes 10 de noviembre el Mundial de talla baja, el que finalmente ganó Argentina luego que la selección de Paraguay se retirara del campo de juego negándose a regresar para acabar el partido, cuando perdían por 3 goles a 1.

Todo ocurrió cuando faltaban 4 minutos para que se terminara el primer tiempo, instante en que el árbitro cobró una falta para Argentina que terminó con el tercer gol del equipo local, lo que enfureció a los paraguayos que consideraban que no hubo falta y que el arbitraje estaba beneficiando a los locales.

Debido a lo anterior, el entrenador de Paraguay reclamó y fue expulsado, lo que provocó incidentes y la orden a los jugadores de retirarse del campo, decisión que hasta fue apoyada por los seleccionados de Brasil y Bolivia, quienes recomendaron a sus colegas paraguayos volver al vestuario.

“Intentamos de todo, pero Paraguay no aceptó”

La final del Mundial de talla baja estuvo interrumpida por varios minutos, mientras se esperaba a ver si el grupo de Paraguay volvía a la cancha a disputar el tiempo restante, sin embargo eso no ocurrió, y solo volvieron para saludar al público, pese a que como explicó la organización, se dieron todas las facilidades para que se volviera a jugar.

“Intentamos todo. Cambiar los árbitros, empezar el partido de nuevo. Pero Paraguay no aceptó“, sostuvo Silvia Rojas, coordinadora del torneo, en declaraciones a la señal DeporTV.

🗣️”Intentamos todo. Cambiar los árbitros, empezar el partido de nuevo. Pero Paraguay no aceptó”. ⚽️Silvia Rojas, coordinadora del Mundial de Talla Baja, dijo que aún no hay resolución de la final (sería en las próximas horas) y que el título queda en suspenso.#FUTBOLenDEPORTV pic.twitter.com/w6Q4yUZ0RX — DEPORTV (@canaldeportv) November 11, 2023

Argentina campeona

Más tarde, la selección de Argentina fue declarada campeona y señalaron en su cuenta de Instagram que “como consecuencia de los incidentes ocurridos durante el primer tiempo del partido, la selección paraguaya ha decidido retirarse de la cancha y no continuar el juego. Sus fundamentos están basados en el descontento por el arbitraje del encuentro. Los videos y repeticiones están a disposición y la organización de esta copa hará lo necesario para que se esclarezca esta triste situación para toda la familia de la talla baja. Nuestro juego está basado en los valores, intentamos aplicarlos en todos los aspectos y pedimos que en este duro momento puedan acordarnos empatía y acompañamiento”.

Por su parte, los seleccionados paraguayos muy molestos por lo ocurrido siguieron acusando un “robo” por parte del arbitraje. “Es muy obvio el robo que nos hacen. Acá el equipo decidió, lo decidimos todos, no jugar esta Copa. A mi compañero se le fue la pelota con la cara y nos cobraron mano, cosa que no fue. Después tenemos otro video que vienen a cambiar la numeración de la falta, y nosotros tenemos dos estrellas. Una, dos: las ganamos con huevo y con garra, no robando”, puntualizó sobre lo ocurrido el arquero de Paraguay, Eduardo Martínez, en declaraciones recogidas por el diario Clarín.