Christiane Endler está entre las 20 nominadas al Balón de Oro del fútbol femenino

Christiane Endler sigue haciendo historia en el fútbol femenino y este viernes apareció en el listado de las 20 jugadoras nominadas al Balón de Oro.

Esta es la tercera ocasión que la revista francesa France Football otorga el galardón a la mejor jugadora de la temporada y la jugadora nacional es la segunda latinoamericana en aparecer como candidata tras la brasileña Marta.

La arquera del Olympique de Lyon surgió en la última parte del listado que se publicó de manera virtual, compartiendo con las inglesas Ellen White y Fran Kirby, la española Jennifer Hemoso y la francesa Kadidiatou Diani.

And the last nominees for the 2021 Women’s #BallondOr are…

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ellen White

🇨🇱 Christiane Endler

🇪🇸 Jennifer Hermoso

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Fran Kirby

🇫🇷 Kadidiatou Diani pic.twitter.com/QbNJ6krP1l

— France Football (@francefootball) October 8, 2021