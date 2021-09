Champions League: programación de la primera jornada en la fase de grupos

Esta jornada arranca la fase de grupos de una nueva temporada de la Champions League y en ADN Deportes repasamos la programación inicial.

La agenda contempla ocho encuentros, de los cuales dos darán inicio a contar de las 13:45 de Chile. Estos duelos son el de Sevilla ante Salzburgo por el grupo G y el de Young Boys contra el Manchester United por el grupo F.

La Champions League tendrá otros seis encuentros en su programación, los que se disputarán desde las 16 horas de Chile. Entre estos, destaca el debut de dos candidatos que juegan entre sí: Barcelona, ya sin Leo Messi, recibirá al Bayern Munich.

Revisa la programación en detalle de la jornada inicial de la Champions League

13:45 hrs

Sevilla vs Salzburgo – Grupo G

Young Boys vs Manchester United – Grupo F

16:00 hrs

Barcelona vs Bayern Munich – Grupo E

Dinamo Kiev vs Benfica – Grupo E

Chelsea vs Zenit – Grupo H

Malmo vs Juventus – Grupo H

Lille vs Wolfsburgo – Grupo G

Villarreal vs Atalanta – Grupo F

La agenda del miércoles

Los otros cuatro grupos del máximo torneo continental de clubes en Europa tendrán sus partidos inaugurales mañana, día en que debutarán los únicos representantes chilenos.

Hablamos del Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que recibirán al Real Madrid a contar de las 16:00 horas este miércoles.

Así es la programación para la Champions League en su segundo día:

13:45 hrs

Besiktas vs Borussia Dortmund – Grupo C

Sheriff vs Shakthar – Grupo D

16:00 hrs

Inter de Milán vs Real Madrid – Grupo D

Sporting de Lisboa vs Ajax – Grupo C

Liverpool vs AC Milan – Grupo B

Atlético de Madrid vs Porto – Grupo B

Club Brujas vs PSG – Grupo A

Manchester City vs RB Leipzig – Grupo A