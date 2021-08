“Alguita de Mar”: Una pyme que trae los sabores de las algas chilenas a tu paladar

En el Ciudadano ADN conversamos con Noemí Solar, una bióloga marina que tiene un emprendimiento llamado “Alguita de Mar”, en donde se dedica a la venta de algas para cocinar.

“Trabajo con algas comestibles chilenas formalmente hace como seis años, y trabajo con varias especies”, comenzó diciendo la entrevistada.

Así, la fundadora de “Alguita Marina” narró la manera en que comenzó su aventura comercial.

El origen de “Alguita de Mar”

“Por mis estudios yo trabajé harto tiempo y conocí el tema de las algas. Me pareció muy interesante como recurso, pues produce oxígeno y no necesitas alimentarlas. luego pasé al trabajo en terreno donde conocí el trabajo de las recolectoras de orillas en la Región de Los Ríos y Los Lagos. Descubrí que era un producto muy importante para ellas y para su trabajo, sin embargo no recibían buen precio por el kilo de alga”, relató la entrevistada en conversación con Ciudadano ADN.

A lo anterior Noemí Solar dijo que “por las vueltas de la vida descubrí una oportunidad con un destacado chef de Santiago, Rodolfo Guzmán, quien encontró muy interesante como materia prima a las algas”.

“Ahí dije, ‘si él las valora, creo que aquí hay una oportunidad interesante’. Con eso empecé a unir a las chicas para que trabajáramos juntas”, aseguró.

Los productos que venden

“Específicamente se tratan de las algas más conocidas como el cochayuyo y el luche, y otras que no son tan conocidas todavía, como la lechuga de mar, la chicoria, la luga cuchara, y la luga negra”, explicó la creadora de “Alguita de Mar”.

En esa línea destacó que “las algas son un universo”.

“Desde que estoy trabajando en esto he descubierto que hay muchos usos. Ahora último abrió un bar en donde su cocinero quiere desarrollar un cóctel en base a las alas que trabajo. También un chico y una chica mixóloga de Valparaíso desarrollaron un cóctel en base a la luga negra y le pusieron ‘Alguita de Mar’ en mi honor”, dijo.

Finalmente Noemí Solar planteó que se pueden hacer una infinidad de recetas utilizando algas como ingrediente. ¡Si hasta se pueden hacer Snickers!