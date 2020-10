Este jueves se celebra el Día del Café: ¿Cuánto consumen los chilenos?

Ya sea para empezar la mañana, un bajativo después de almuerzo, para encender la tarde o estimular el cerebro a la hora de estudiar. Tomar una taza de café sigue siendo una de las rutinas preferidas de las y los chilenos, según un estudio de la International Coffee Organization (ICO).

Dicha entidad señala que en el país se consume 0,4 tazas diarias, llegando a un kilo anual per cápita. Por supuesto, estas cifras distan de otros países como Finlandia, líder en consumo de café, con 12 kilos per cápita. Y el promedio mundial es de 1,3 kilos.

Se espera que para 2024 el consumo de café fresco en el país aumente un 98,8%, de acuerdo a la consultora internacional Euromonitor. Pese a que el estallido social y la pandemia cortó el negocio de las cafeterías, sigue cobrando importancia el delivery de café.

En conversación con La Noche en Vivo de ADN, el gerente general de la tostaduría chilena We Are Four, Diego Abarca, comentó que este día “ha tenido muchos buenos resultados, se hacen hartas actividades. La gente ya empieza a aprender más sobre café, entonces es un día súper entretenido para experimentar todo lo que es el mundo del café”.

Respecto de cómo se diferencia el café fresco del instantáneo, consulta realizada por uno de nuestros auditores, Abarca explicó que “lo primero es saber si es que es un café que viene de un grano. El café sucedáneo o instantáneo, si bien ha pasado por procesos de que alguna vez fue café en grano, pero en realidad son puros químicos que finalmente llegan a la taza para que puedan ser solubles”.

“Sin embargo, el café en grano, sea molido o no, ya es un paso importante hacia el buen consumo del café. El aroma te dice mucho. Cuando el aroma es intenso, quiere decir que está fresco, bien tostado. Cuando baja la temperatura, uno lo prepara y si se enfría y aún se puede seguir tomando, tiene sabores interesantes y ricos, es porque es un buen café”, fue el tip que entregó Abarca.

