Desde Blanco y Negro le recomiendan a Gustavo Quinteros que no se vaya a La Roja: “No lo dejarían tranquilo”

Luego de la renuncia de Eduardo Berizzo, el nombre de Gustavo Quinteros comenzó a surgir como uno de posibles candidatos que se conocen para la banca de Chile, todo esto considerando que el actual DT de Colo Colo finaliza su contrato en un mes más.

“No le recomendaría que vaya a la selección”: Alfredo Stöhwing no ve con buenos ojos la opción de Gustavo Quinteros en La Roja

En ese escenario, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, abordó la posibilidad de que en la ANFP contacten al técnico albo para que asuma en La Roja.

“Cada vez que sucede algo en la selección chilena, aparece el nombre de Gustavo, me parece bien, eso quiere decir que tenemos un buen entrenador y que es candidato a La Roja, no tengo mayor preocupación por eso, pero no tengo ninguna novedad al respecto”, reconoció el mandamás del “Cacique” este viernes, tras participar en un Consejo de Presidentes extraordinario en la ANFP.

En esa línea, aseguró que el estratega argentino-boliviano podría ser un buen candidato porque “tiene la experiencia de dos selecciones anteriores (Ecuador y Bolivia), es un entrenador de buen nivel y lo ha hecho bien en Colo Colo”.

Sin embargo, Stöhwing no ve con buenos ojos la opción de que el DT de Colo Colo llegue a La Roja. “Yo no le recomendaría a Quinteros que vaya a la selección, con la prensa que tenemos en este país, no lo dejarían tranquilo. Excepto de algunos casos específicos como Marcelo Bielsa, creo que en general a los entrenadores de la selección los tratan bastante mal”, afirmó.

Por último, presidente de Blanco y Negro no mostró apuro por acelerar las negociaciones con Gustavo Quinteros para renovarle el contrato de cara al 2024. “Hemos estado en conversaciones, ya nos juntamos con él y el resto del directorio, estamos muy interesados, pero no me gusta desconcentrar a entrenador ni jugadores en los partidos finales del campeonato, yo prefiero tocar los temas de renovaciones al término del torneo”, completó.