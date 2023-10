Matías Rodríguez sobre su posible regreso al fútbol: “Estoy muy feliz, poniéndome a punto”

Hace algunos días, Matías Rodríguez sorprendió a todos en la Universidad de Chile. El ex lateral y capitán de los azules pidió volver a entrenar con las series menores de los azules, buscando un posible regreso al profesionalismo.

En conversación con ADN Deportes, el trasandino comentó que “había puesto el punto final en Defensa y Justicia, pero este año empecé a viajar más seguido a Chile y como que despertó nuevamente esa ‘chispita’ y esa gana de jugar. Mi hijo empezó a insistir para verme jugar, se conversó con la familia, y en el transcurso del tiempo (octubre a diciembre) se buscará alguna opción de jugar”, partió diciendo.

“Lo principal es ponerse bien, después en qué posición se irá viendo con el tiempo. En Defensa y Justicia terminé jugando de central, es una posición que me gusta mucho, y que la conozco, pero hay que ser consciente y el recorrido puede que no sea el mismo”, complementó el ex seleccionado argentino.

Sobre su futuro, Matías Rodríguez no quiso aventurar nada: “las cosas se van a ir dando paso a paso. Me vine a Chile, la U me abrió las puertas para entrenar con los juveniles, estoy muy feliz ahí, poniéndome a punto y viendo si sale alguna posibilidad“, dijo.

Respecto a entrenar al lado del primer equipo de la U, Rodríguez aseguró que prefiere ni mirar para allá: “no quiero que se vea mal, por lo que me he mantenido en mi lugar. Si obviamente he pasado a saludar al personal, uno que otro jugador, pero no quiero que se vea como un vacío, como si me estuviera ofreciendo. Hasta el momento estamos bien así”.

Finalmente, tuvo palabras para la actualidad de los azules: “me tocó bailar con la linda y con la fea y obviamente cuando estás en la parte baja fueron años bastante complicados, donde se generó un estrés personal bastante grande, por eso influyo posteriormente mi salida”, sostuvo.

“Del presente no he podido ver mucho los partidos, sé que habían arrancado bien, pero después cuando se retomó no se dieron los resultados, pero la ilusión siempre está de que las cosas se alienen y se retome el camino de triunfo para clasificar a alguna copa”, cerró Matías Rodríguez.