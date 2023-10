Esteban Paredes apunta a Pablo Milad tras exclusión de Chile del Mundial 2030: “Me parece vergonzoso”

Esteban Paredes, actual jugador y propietario de San Antonio Unido, se refirió a los anuncios de Conmebol y FIFA que excluyeron a Chile como sede del Mundial 2030 y, a su vez, confirmaron que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los partidos inaugurales del torneo.

“Me parece vergonzoso. La verdad es que no me lo esperaba, todos estábamos ilusionados a que pudiéramos tener algunos partidos del Mundial 2030”, comentó el histórico goleador del fútbol chileno en diálogo con ADN Deportes.

En esa línea, insistió en que “me parece raro, porque se escuchó al presidente de la Conmebol diciendo que nosotros nunca estuvimos primero en los planes de ser parte del Mundial. Después dice que sí y ahora último sale que aún podemos”.

“Es algo muy extraño, nuestro presidente también tiene que aclarar el tema, pero tiene que hablarlo con la verdad. El día de mañana nos darán una Libertadores o Sudamericana para quedarnos tranquilos, pero creo que eso no era el propósito”, agregó.

Además, apuntó hacia el presidente de la ANFP, Pablo Milad. “Queda muy mal y más cuando es el vicepresidente de la Conmebol. Hay algo que no me cuadra y espero que el día de mañana salga a aclarar todo lo que nosotros y Chile estaba tan expectante de tener un Mundial acá”, afirmó.

Por otra parte, Esteban Paredes aclaró los rumores que lo vinculan a la política. “Es totalmente mentira. Hoy las redes sociales están para ensuciar y es algo muy mal hecho que tiren nombres sin saber cosas. A mí nadie me llamó y no me preocupa para nada la política”, aseguró.

“A mí me preocupa que tengamos un país sano y sin violencia, que la gente pueda salir el día de mañana tranquila a los estadios. Ser de derecha o de izquierda, la verdad es algo que a mí no me conmueve”, sentenció.