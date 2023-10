José María Buljubasich anuncia que apelarán a la expulsión de Kagelmacher en el clásico: “Jugadas similares no se han juzgado de la misma manera”

En la edición de Los Tenores este martes, nuestros panelistas charlaron en el marco del GO Latam Summit con el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, quien se refirió al sentir en el club tras lo ocurrido en la derrota con Colo Colo, insistiendo en los problemas que tuvo el juez Felipe González.

“Lo que seguimos sosteniendo es que hay un criterio distinto por las tarjetas. La falta a Montes la vio todo el estadio, al menos era la segunda amarilla para Opazo. A Zampedri le sacan amarilla a los nueve minutos. Ese criterio fino no lo vi en el empujón a Zampedri. Soy de hablar poco de los árbitros, pero creo que ahora es necesario“, apuntó, junto con reconocer que apelarán a la ANFP por la expulsión a Gary Kagelmacher.

“Tenemos ciertas evidencias de jugadas similares que no se han juzgado de la misma manera”, explicó el “Tati”, junto con dudar del tiempo agregado y que se cuestionen las críticas del DT de la UC, Nicolás Núñez.

“Veo partidos todos los fines de semana y no veo 11 minutos de descuento. Hay cosas de criterio. Todos tenemos derecho a opinar y cuestionar. Si no gusta, habrá que regularnos para que nadie hable de los árbitros. Acá decían que Juan Tagle era dueño de la ANFP y ahora no pasa nada (…) No hubo una imparcialidad. No creo que sea un criterio favorable a Colo Colo, es difícil encontrar el motivo. Yo espero que no haya nada, sino que sólo hayan sido errores. Nadie le resta méritos a Colo Colo, pero hasta la expulsión no era así”, planteó el director deportivo de la UC, que también hizo el análisis deportivo del clásico del pasado domingo.

“Armamos un plantel para jugar 4-4-2, no funcionó mucho, hubo cambio de entrenador. No tenemos la cantidad de jugadores suficientes para jugar como queremos. Nicolás Núñez, con las herramientas que tiene, está sacando la campaña adelante. El primer tiempo Colo Colo nos ganó los duelos y las pelotas aéreas, tendría que haberse ido ganando al entretiempo. En el segundo tiempo, Católica se posicionó mejor defensivamente. El partido se había emparejado, sin jugar mejor que Colo Colo, pero contrarrestando a un equipo que era favorito”, aludiendo a que haya a la vez un cambio en el referato nacional, yendo un poco más allá.

“Lo del otro día fue raro. Hay cosas que están para cobrarlas. Los jugadores, sí, tienen que ayudar y ponernos normas. Es impresentable que el árbitro tenga seis o siete jugadores gritándole en el oído mientras va a ver el VAR“, comentó José María Buljubasich.

El presente y futuro de la UC

Durante la charla con Los Tenores, reconoció también su rol en el irregular año del club, descartando endosarle el tema al anterior DT, Ariel Holan. “La autocrítica está en la conformación del plantel, pero no hay que responsabilizar a otra persona. Uno no tiene que quitarle el cuerpo a las cosas, no hay que esperar a fin de año para reconocer que no hicimos bien las cosas. La responsabilidad, como gerente deportivo, es mía, no la puedo eludir. Sabemos que nos equivocamos y que tenemos que trabajar para mejorar“, remarcó, a la vez de reconocer que ya proyectan corto plazo para la salida de Alexander Aravena.

“Es no de los jugadores más vendibles que tenemos es él, debería ser en junio del año que viene si se quiere ir a Europa”, expuso, junto con defender a otro atacante del club, Fernando Zampedri, cuestionado por celebrar un lateral minutos antes de la remontada de Colo Colo.

“Zampedri está dolido como estamos dolidos todos. Al equipo le está costando generar fútbol, es la responsabilidad nuestra y del plantel. Es lógico que no tenga las ocasiones que tenía antes. Lo que buscaba era envalentonar al equipo en un ambiente tenso. Si hubiéramos ganado se hubiera juzgado de otra manera. Estamos avanzando en su renovación, esperamos llegar a un acuerdo rápidamente”, contó José María Buljubasich al cierre del extenso análisis de la realidad cruzada con Los Tenores.