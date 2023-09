Iván Morales definió su futuro en Cruz Azul. Luego de los rumores sobre su posible partida, el club mexicano decidió inscribir al delantero chileno en su plantilla oficial para la presente temporada en la Liga MX.

El ex Colo Colo no había sido inscrito en julio pasado, ya que la “Máquina Cementera” buscaban venderlo a algún equipo y liberar así un cupo de fichaje, aunque aquello no sucedió y el jugador de 24 años fue reintegrado al plantel tras el cierre del mercado en México.

De esa manera, Morales se pondrá a disposición de su nuevo entrenador, Joaquín Moreno, quien tiene en sus manos darlo otra oportunidad. El atacante no juega un partido desde el pasado 7 de mayo, cuando disputó los últimos 16 minutos en la caída ante Atlas.

Tras aquel periodo, el jugador entrenó junto a las divisiones juveniles, mientras su nombre era vinculado con clubes como de San Lorenzo de Argentina y Trabzonspor de Turquía, algo que finalmente no se concretó.

Por su parte, Cruz Azul lleva un pésimo arranque de campaña, ya que se ubica en el penúltimo puesto del Torneo Apertura 2023 con solo cuatro puntos, sumando cinco derrotas, un empate y solo un triunfo.