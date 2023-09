Igor Lichnovsky cambia de club en México al filo del cierre del mercado de fichajes

En las últimas horas del mercado de fichajes en la Liga MX, un chileno hizo noticia al oficializar su cambio de club en el fútbol azteca: Igor Lichnovsky.

El central de 29 años no estaba siendo considerado en Tigres. De hecho, no juega un partido oficial desde el pasado 21 de mayo, pues no estaba inscrito en el elenco felino para el presente Torneo de Apertura.

Por lo mismo, y ante la necesidad de incorporar un jugador en defensa por las lesiones de Israel Reyes y Néstor Araujo, el América puso sus ojos en Igor Lichnovsky, llegando a un acuerdo por un préstamo con opción de compra que le permitirá jugar en el elenco más popular de México por el resto de la temporada.

Así las cosas, el formado en la Universidad de Chile será el nuevo compañero de equipo de Diego Valdés y sumará su cuarta camiseta en el fútbol azteca tras sus pasos por Cruz Azul y Necaxa.