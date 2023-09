Luis Suárez nuevamente lanzó dardos contra Marcelo Bielsa por dejarlo fuera del partido ante Chile por las Clasificatorias

Muy molesto se mostró el histórico delantero de Uruguay, Luis Suárez, después de haber quedado fuera de la convocatoria de Marcelo Bielsa para los primeros dos partidos de las Clasificatorias Sudamericanas.

El futbolista de Gremio de Porto Alegre lanzó sus dardos contra el DT argentino, luego que prescindiera de él y de otros compañeros consagrados con el elenco charrúa.

“No me llamó, no se comunicó, ni el entrenador ni nadie de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol)“, lanzó.

Sobre lo anterior, el ariete esperaba que el rosarino hubiese hablado con históricos del plantel, como él, Edison Cavani o Diego Godín, entre otros.

“Godín se retiró hace poco del fútbol, pero por el respeto y por ser el último capitán de los últimos 10 años, capaz algún consejo o algo se le podía haber preguntado y a los referentes más que nada, pero no fue el caso“, manifestó el ariete charrúa.

Por otra parte, Bielsa también tuvo palabras para ellos en conferencia de prensa.

“Cavani y Suárez manifestaron públicamente que su tiempo en la selección todavía no ha terminado, por lo que mi conversación con ellos no fue necesaria ya que se declaran convocables“, aseguró el entrenador argentino.

Consignar que Uruguay enfrentará a Chile este viernes 8 de septiembre en el Centenario de Montevideo, en duelo que se disputará desde las 20:00 horas de nuestro país.