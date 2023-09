Jorge Valdivia estalla ante la indisciplina en Colo Colo: “A Thompson lo voy a dejar en papel de regalo a Tijuana”

En la edición de Los Tenores este viernes, Jorge Valdivia no ocultó su indignación ante lo ocurrido con Damián Pizarro y Jordhy Thompson, quienes quedaron fuera del Superclásico tras jugar un partido de fútbol amateur.

“Es un mal ejemplo para los jugadores que vienen de abajo. Es una falta de respeto para los hinchas (…) Se están pasando muchos pueblos, juegan con la ilusión del jugador joven que sueña con ser ellos. Es una pena y un mal ejemplo, por más que ellos estén arrepentidos”, aseguró el “Mago”, quien tampoco desconoció su pasado como jugador a la hora de evaluar este problema.

“Cometí los mismos errores que ellos. Sería muy caradura de ponerme en una situación como si no hubiera pasado por eso. A mí me lo hicieron ver y me daba lo mismo“, aseguró Jorge Valdivia, que recordó otros episodios similares, ejemplificando con Iván Morales cuando tuvo problemas al arrojar fuegos artificiales en su departamento el 2021.

“Cuando pasó lo de Morales nos sentamos a hablar con él y después cometía los mismos errores. Si el jugador no tiene madurez, es difícil que entiendan que estas cosas no pueden ocurrir“, remarcó el “Tenor 10”, crítico de la actitud de Jordhy Thompson, Damián Pizarro y su entorno.

“A Thompson lo voy a dejar en papel de regalo a Tijuana. Los amigos son unos sinvergüenzas, no puede ser que se les ocurra llamarlos a jugar. ¿Cómo no van a tener a nadie que les diga que no deben ir?”, remarcó en el debate con Leo Burgueño, Cristián Arcos, Diego Sáez y Víctor Cruces.