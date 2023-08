Durante este jueves se dio a conocer la situación que vive el apodado “Chapulín”, uno de los hinchas más emblemáticos de la Marea Roja, el grupo de fanáticos que apoya a la selección chilena.

Mario Moreno, como es su nombre real, fue sancionado con el derecho de admisión, el cual le impedirá asistir a cualquier recinto deportivo del país hasta el 25 de abril de 2030. Todo tras ser acusado de participar en el ingreso no autorizado al estadio Monumental el pasado 24 de abril para “despedir” a un integrante de la Garra Blanca que fue asesinado en Lo Espejo.

En conversación con ADN Deportes, el propio “Chapulín” entrega su versión. “La familia se dirigió al estadio con el féretro y yo me estacioné afuera, no entré y de repente cuando abren la puerta del Monumental y entró toda la gente me di cuenta de que estaba autorizado y entré. Llegué hasta la puerta 13 y el jefe de las instalaciones del Monumental pidió que le abrieran para despedir a nuestro amigo. Yo no entré más al estadio. Se acercaron algunos dirigentes también y como 20 minutos después llegó Luis Urzúa enojado, yo lo saludé porque lo conozco de cuando era era jefe de seguridad de la selección chilena. Me subió y me bajó como si fuera el culpable de todo, cuando yo estaba despidiendo a un amigo. Me dijo que tenía 10 segundos para correr hasta la puerta o tenía derecho de admisión por 100 años”, comentó quien planteó cómo se enteró del tema.

“Quise canjear mientras y aparezco con la Ley de Derecho de Admisión. Soy abonado, socio y accionista de Colo Colo. Puse un recurso de protección. Trabajo en ferias libres con la Marea Roja itinerante. Me están acusando de desórdenes y no me llevaron preso. Me están acusando de invasión a la propiedad privada, pero es mi estadio, soy accionista, más cuando el guardia abre las puertas y nos deja entrar a todo. Me acusan de lanzar fuegos artificiales y el Monumental es uno de los recintos con más cámaras del país: si me están acusando, que lo muestren y no lo pueden hacer”, planteó Mario Moreno.

Además, insistió en su inocencia. “No soy el hincha que realmente se habla y se piensa en redes sociales. Luis Urzúa me trató de la misma manera como trata a los demás, hablando fuerte y con la autoridad que no debería ejercer de tan mala manera. Carabineros nos hizo control de identidad a todos, yo fui uno de los primeros en salir del estadio. Salió la carroza, se fue y después los seguí. Si hubiera habido desórdenes, como me acusan por el derecho de admisión, yo hubiese caído detenido. No tengo ninguna querella en mi contra de parte de Blanco y Negro (…) Me pusieron un castigo injusto, por algo que no cometí y voy a llevar esto a los tribunales. Se tiene que castigar teniendo las pruebas. Yo no cometí ningún delito“, concluyó “Chapulín”.