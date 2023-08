Tomás Avilés, defensor argentino y que defendió a la Roja en un Sudamericano sub 20, después de tramitar hace algunos años la nacionalidad chilena, se transformó en el nuevo refuerzo del Inter Miami.

“Hemos fichado al defensa Tomás Avilés hasta la temporada 2026. El central se une al Club procedente del Racing Club argentino como parte de la iniciativa Sub-22 de la MLS“, sostuvo el elenco norteamericano.

El zaguero tendrá la gran oportunidad de compartir elenco con Lionel Messi y Sergio Busquets, quienes llegaron al cuadro estadounidense durante la actual temporada.

“Esta se transformó en la quinta venta más cara de la historia de Racing, solo por debajo de las de Lautaro Martínez, Carlos Alcaraz, Marcos Acuña y Roger Martínez; y por encima de nombres como Rodrigo De Paul, Enzo Copetti o Marcelo Delgado”, sostienen desde TyC Sports.

Cabe aclarar que Avilés no podrá disputar la League’s Cup con el conjunto del sur de los Estados Unidos, debido a que no está inscripto para esa competición.

El defensor recién podrá debutar el 23 de agosto en las semifinales de la US Open Cup ante Cincinatti.

