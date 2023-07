Jorge Sampaoli se pronuncia tras agresión de su PF a Pedro: “Todos tenemos derecho a cometer errores”

Jorge Sampaoli, entrenador de Flamengo, se manifestó a través de redes sociales tras la agresión que recibió el delantero del equipo, Pedro, a manos del preparador físico del “Mengao”, Pablo Fernández, tras el duelo de este sábado ante Atlético Minero.

El atacante brasileño recibió un golpe de puño por parte del asistente de Sampaoli y, tras el incidente, el plantel del “Fla” habría pedido la salida del casildense y su cuerpo técnico del club, algo que generó la reacción inmediata del exentrenador de La Roja.

“No creo en la violencia como solución. No nos lleva a ninguna parte. Ni en la vida, ni en el fútbol (…) Lo que pasó ayer me puso muy triste. Ensombrecimos una impresionante victoria con una disputa interna cuyas razones existen, pero en este momento no importan”, comenzó diciendo Sampaoli en su cuenta de Instagram.

En esa línea, insistió: “La violencia es cada día menos aceptada como forma de solucionar las cosas. Es una transformación que llevará tiempo. No será de la noche a la mañana. Todos tenemos derecho a cometer errores. Porque tenemos la posibilidad de transformarnos. Para ser mejor”.

“Soy el líder de este equipo. Me duele mucho cuando dos compañeros de trabajo se pelean. Los entrenadores no solo se dedican a la táctica y preparación de los futbolistas. Sobre todo, trabajamos para gestionar grupos. Intentamos mejorar y cuidar a las personas”, agregó.

Finalmente, Jorge Sampaoli realizó un llamado a la unión en Flamengo. “No he estado durmiendo pensando en cómo ayudar a Pedro y Pablo. Sé que ustedes dos tuvieron una noche horrible. Y que, pase lo que pase, tenemos la obligación de cuidarnos. Para cambiarnos. Para unirnos. Para ser mejor. Y poner a Flamengo en lo más alto”, sentenció.