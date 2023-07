Esteban Pavez respalda a Darío Lezcano y pide su continuidad en Colo Colo: “Es un goleador innato, queremos que se quede”

Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, abordó la posible salida de Darío Lezcano, quien manifestó abiertamente su intención de partir del “Cacique” por no estar en considerado en los planes de Gustavo Quinteros.

“Lo conocí en México y para mí es un goleador innato. A veces no participa mucho en el juego, pero tiene una o dos, y te mete los goles. Es importante para el equipo que se quede, pero eso ya es un tema dirigencial y netamente del cuerpo técnico”, comentó el capitán de los albos tras el triunfo por 3-1 ante Huachipato.

Sobre la intención del delantero paraguayo, agregó: “En lo personal y para el grupo, nosotros todos queremos que se quede porque nos aporta. Es complicado, uno sabe que a veces tiene momentos que no juega o tocan este tipo de situaciones, pero es un tema muy personal”.

Además, valoró el triunfo ante los “Acereros” en el Estadio Monumental. “Era importante ganar hoy día. Se nos quedaron dos puntos allá en Chillán y estábamos mentalizados en ganar este partido. Nos vamos con mucha confianza para lo que viene”, aseguró.

En esa línea, Esteban Pavez se mostró ilusionado por pelear el título. “Ese es el gran objetivo que nos propusimos a principio de año. Le queremos dar una alegría a la gente. Ha sido un año irregular en todo aspecto, pero esperemos de acá en adelante agarrar una regularidad. Este Colo Colo está para pelear el Campeonato”, aseguró.

Finalmente, el volante abordó su renovación en el “Cacique”. “Soy un agradecido de Colo Colo. Me quiero quedar acá porque soy feliz, pero ya pasa netamente por el club. Están hablando con mi representante, pero todavía no he firmado nada. Espero firmar luego si es así y si no, que me digan que no voy a seguir”, sentenció.