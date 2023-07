Juan Delgado concretó su llegada al fútbol de Inglaterra. Luego de finalizar su vínculo con el Pacos de Ferreira de Portugal, el lateral chileno fue presentado este lunes en el Sheffield Wednesday, equipo recién ascendido a la Championship.

El tradicional elenco británico, fundado en 1867, ascendió en esta temporada desde la League One (tercera división) al Championship (segunda) tras vencer en un partido de definición al Barnsley.

Tras su traspaso a Inglaterra, Juan Delgado tendrá su cuarta experiencia en el fútbol de Europa, tras sus pasos por Gimnastic (2016-2018), Tondela (2017-2019) y Pacos de Ferreira (2021-2023).

El lateral chileno además competiría por el ascenso a la Premier League con tres compatriotas que militan en la Championship: Marcelino Núñez, Vicente Reyes (Norwich City) y Francisco Sierralta (Watford).

More details here as Chilean international Juan Delgado joins us from Portuguese side Paços de Ferreira#swfc

— Sheffield Wednesday (@swfc) July 24, 2023