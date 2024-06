Arantza Inostroza palpita su debut olímpico en París 2024: “Sé que me voy a emocionar cuando esté en la pista”

Santiago

La esgrima chilena tendrá representación en París 2024 con Arantza Inostroza, quien conversó con Macarena Miranda en la última edición de Mujeres al Deporte.

Con un tío como referente histórico de la especialidad, Paris Inostroza, quien compitiera cuatro veces en la cita de los anillos, la influencia familiar en torno al tema no es menor, aunque ella lo afronta con naturalidad.

“Lo tomé siempre en positivo, nunca fue una presión ser parte de esta gran generación de esgrimistas. Estoy feliz por eso, es lindo. Al final, ellos tuvieron tremendos resultados, hicieron grandes cosas, pero yo soy yo”, explicó Arantza Inostroza, que valoró también lo que le ha ido comentando su tío Paris en la previa a su debut en la “cita de los anillos”.

“Que lo disfrute y le dé con todo, de acá en adelante todo es ganancia, mi objetivo era clasificar”, remarcó, reconociendo también la “influencia familiar” a la hora de quedarse con el florete.

“El arma se elige un poco por herencia, muchos llegan a este deporte por familiares. En mi caso, comencé haciendo espada, que era la que usaba mi papá, pero a los 13 años, mi papá fue entrenador de florete y yo también cambié de arma. Después él volvió a entrenar en espada, pero me quedé en florete porque me iba bien. Me salí de la tradición familiar”, expresó entre risas, afrontando un período lejos de relajo, considerando que, en paralelo a su preparación rumbo a París 2024, mantiene sus estudios de psicología en la Universidad Católica.

“Es difícil, los tiempos son bien acotados, más ahora con tanta intensidad. Tener la agenda con todo anotado ayuda, aunque hay cosas que se me pasan (...) La preparación ha sido larga. Ya cuando uno se va acercando a la fecha, uno siente que es algo que lleva todo un ciclo olímpico. Desde el año pasado que estaba ya en competencias internacionales buscando los puntos para la clasificación”, dijo Arantza Inostroza, ya contando los días de cara a los Juegos Olímpicos.

“Estoy con mucha preparación física. Me toca competir en la misma ciudad, en el Gran Palacio de París. Estoy emocionada por ver la infraestructura, no he visto fotos ni sé si está listo. Quiero sorprenderme allá, sé que me voy a emocionar cuando esté en la pista”, concluyó en la charla con Mujeres al Deporte.