Es oficial: Universidad Católica confirma la salida de Ariel Holan como director técnico

Se especuló en las últimas semanas y este viernes terminó por confirmarse. Tras la dura caída ante Curicó Unido en La Granja, el segundo período de Ariel Holan al mando de la UC llegó a su final, tal como lo oficializó esta jornada Cruzados.

La dirigencia de la Universidad Católica emitió un comunicado oficial para confirmar lo que ADN Deportes adelantó el lunes por la noche. El entrenador transandino no seguirá al mando del primer equipo.

“Cruzados comunica que las partes, de mutuo acuerdo, determinaron este viernes 21 de julio poner fin al vínculo que unía al entrenador Ariel Holan con Universidad Católica”, anunció el club a través de un comunicado.

Así mismo, agregaron: “Cruzados agradece a Ariel Holan el trabajo y compromiso desarrollados durante este tiempo con nuestro plantel de honor y le desea el mayor de los éxitos en futuros proyectos deportivos”.

Ante la partida del DT argentino, su ayudante técnico, Rodrigo Valenzuela, asumirá como entrenador interino del cuadro precordillerano, quien ya trabaja a la par del plantel de cara al duelo este domingo ante Coquimbo Unido.

Ariel Holan deja la UC tras un segundo paso para el olvido: dirigió 47 partidos, de los cuales ganó 20, empató 12 y perdió 15.

“No estábamos dando una demostración de fútbol, pero no era para caer como lo hicimos. Las cosas que no funcionaron las analizaré con el cuerpo técnico”, sostuvo el entrenador, que apenas ha sumado dos triunfos en los últimos 10 partidos oficiales con los cruzados.