Pablo Parra es presentado como refuerzo de Colo Colo: “Quiero sentir la responsabilidad de usar la ’10’”

Pablo Parra fue presentado este viernes como nuevo refuerzo de Colo Colo. Luego de su paso por el Puebla de México, el volante ofensivo estampó su firma como jugador del “Cacique” y entregó sus primeras palabras en el Estadio Monumental.

Sobre la elección del dorsal, el nuevo número 10 de los albos comentó: “El número lo quise elegir porque sé que tiene mucha historia. Lo han ocupado muchos jugadores ‘cracks’, pero también quiero sentirme con esa responsabilidad de usar la ’10’ en el equipo más grande de Chile”.

“Para mí esto es un sueño que se me está haciendo realidad. Siempre he sido hincha de Colo Colo toda mi vida, mi familia entera es del club y de chico también lo fui. Colo Colo es el más grande, es así y lo siento así, toda mi vida. El que me conoce sabe que es así”,agregó.

En esa línea, el mediocampista despejó las dudas sobre su estado físico. “Estoy bien, si no jugué desde febrero es porque había decisiones del club que tomaron conmigo, porque después de la lesión que me dio en la espalda siempre estuve bien físicamente”, aseguró.

“Sentirme el ’10’ de Colo Colo es importante por todo lo que significa. En el aspecto emocional lo estaba pasando mal en México y quería cambiar mi chip rápido para ponerme a punto en Colo Colo”, complementó.

Por último, Pablo Parra se refirió a su paso por Universidad de Chile en 2019 asegurando que “fue un año horrible para todos, nadie rindió ese año. Estábamos al borde de descender y se dio así”.

Además, expresó su ilusión de volver a vestir la camiseta de La Roja: “Esa es mi prioridad, primero rendir en Colo Colo y sé que puedo estar muy cerca de la selección, que es el punto donde quiero llegar en mi carrera”, sentenció.