Darío Lezcano, delantero de Colo Colo, conversó con Los Tenores de ADN este miércoles para abordar su complejo primer semestre en el “Cacique” y aclarar una polémica con el técnico albo Gustavo Quinteros.

“Llegué con mucha ilusión de poder jugar de titular y ayudar al equipo. Jugué tres partidos donde entré y metí goles. Después me lesioné y eso me dificultó mucho para estar al 100%”, señaló de entrada el atacante paraguayo.

Debido a sus problemas físicos, no fue considerado por Gustavo Quinteros durante gran parte del primer semestre. Sin embargo, Lezcano remarcó que nunca tuvo deseos de irse. “Hablé con el entrenador, me dijo que él no me veía, que necesitaba un jugador al 100%. Yo le dije que me dejara a mí, que no me quería ir, que entrenaría el doble para estar al 100%. Pero Quinteros no me quería tener al 50%”, indicó.

En cuanto a los rumores sobre su posible salida de Colo Colo, el futbolista de 33 años comentó que “duele escuchar esas cosas, gracias a Dios yo no entro mucho en las redes sociales ni nada. Pero yo estoy tranquilo, lo que hago es trabajar, porque sé lo que puedo dar al club. No quiero salir por la puerta de atrás. El DT me trajo para ser titular y no le funcioné por las lesiones, pero ahora veremos este segundo semestre”.

Sobre su relación con Quinteros, Lezcano mencionó que “en mi cabeza pasaron muchas cosas. Yo decía, ¿por qué Quinteros no me da 15 o 10 minutos? Pero él es el entrenador, yo respeto mucho su decisión. Ahora estoy bien y esperando mi oportunidad”.

En esa línea, el paraguayo negó cualquier tipo de conflicto con el técnico albo. “Nunca hubo un desencuentro. Siempre hemos tenido buena onda. Una vez charlamos porque él no me veía al 100%. Yo le dije que iba a entrenar para ponerme al 100 y que estaría ahí para él. Esa fue la única vez que conversamos, después, todo tranquilo”, aseguró.

Por último, reconoció que será difícil pelear el puesto con Damián Pizarro, a quien calificó como un “jugadorazo”. “Cuando agarra la pelota es rápido y fuerte, le faltan los goles nomás, pero ya van a venir, yo le digo que esté tranquilo, que se mentalice, porque luego vendrán los goles. Es un buen chico, siempre te escucha”, concluyó.

