Colo Colo igualó sin goles este miércoles ante Deportivo Pereira por la última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2023 y puso fin a su participación en el certamen continental en el Estadio Monumental.

El “Cacique”, que dependía de sí mismo para poder avanzar de fase, mostró un pálido desempeño durante el compromiso y los hinchas apuntaron a algunos responsables en redes sociales, entre ellos, Damián Pizarro y Jordhy Thompson.

El joven delantero de los albos desperdició ocasiones claras de gol, que finalmente le costó la igualdad final al elenco dirigido por Gustavo Quinteros, que ahora deberá conformarse con disputar los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

“No le hacemos un gol a nadie, ya basta de muchas oportunidades a Pizarro”, “Lo que se perdió hoy es inaceptable“, “Pizarro dedícate a los amistosos” y “No puede fallar esos remates”; fueron algunos de los comentarios en contra de Pizarro.

En tanto, Thompson también recibió duras críticas de los fanáticos albos, que no olvidan los episodios de violencia con su expareja. “No es capaz de sacarse un rival”, “No se puede la pelota” y “Ojalá los hinchas hubieran sido más categóricos al condenar la violencia”; fueron parte de las opiniones.

Por la ctm no le hacemos un gol a nadie ya vasta de muchas oportunidades a Pizarro

#VamosColoColo – Damián Pizarro el divorciado del gol. – Damián Pizarro el Ateo del gol. – Damián Pizarro el asintomático del gol. – Damián Pizarro el bulimico del gol. – Damián Pizarro el impotente del gol. No se me ocurre nada más. pic.twitter.com/CFlMWBhMEt

Buen proyecto Pizarro pero no puede fallar esos remates, debe aprender a definir o será otro caso perdido en el fútbol chileno, un delantero qué no hace goles no sirve en el fútbol de alta competencia

— Pablo Larenas Ravana (@PabloLaRenga7) June 30, 2023