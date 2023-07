Carlos Caszely y el error arbitral de Copa Chile: “Igual Colo Colo hubiese ganado, pero la falta fue gravísima”

Colo Colo goleó a Unión La Calera por los 4tos de final de Copa Chile 2023, pero el duelo quedó manchado por un grosero error arbitral que no validó un gol de los “cementeros” cuando el partido comenzaba. De aquello habló Carlos Humberto Caszely.

El ídolo del “popular” conversó con ADN Deportes y primero, agradeció las muestras de cariño que ha recibido en el día de su cumpleaños: “feliz por recibir tanto cariño por todos lados”, partió comentando.

“Pero por otro lado, está la tristeza de no tener mi regalo de los últimos 50 años, que estaba al lado de mi cama. Es un día bastante difícil, el cariño lo he notado, pero por otro lado me he sentido vacío durante varios momentos del día, pero estamos tratando de salir de esta penumbra que estamos en este momento”, complementó el ex delantero respecto al fallecimiento de su esposa el año pasado.

Sobre lo sucedido en el Monumental ante Unión La Calera, Carlos Caszely aseveró que “el 99% de los jugadores nunca te va a reconocer el error cometido. Fue gran culpa del guardalínea que estaba distraído, mirando a otro lado y se equivocó, como lo hizo el árbitro. Igual Colo Colo hubiese ganado, pero la falta fue gravísima“, dijo.

Cerró indicando que “Colo Colo jugó a lo Colo Colo. Primera vez que veo a un equipo jugar como lo hacía anteriormente. Primera vez que veo a un Colo Colo con seis, siete variantes ofensivas para llegar al arco rival”, finalizó el ex delantero