¡Error grosero! El insólito gol que no le cobraron a Unión La Calera ante Colo Colo

En un minuto, pasó de todo. El duelo entre Colo Colo y Unión La Calera quedó manchado de entrada en el estadio Monumental, tras un grosero error arbitral.

En la primera jugada del partido, cuando todo comenzaba, Alan Saldivia le dio un paso a Fernando de Paul quien se acomodaba en el arco y no percató del pase.

El portero sacó la pelota desde dentro de su arco, algo que ni el juez del partido, ni el guardalínea vieron. A la jugada siguiente, Jordy Thompson abrió el marcador para los de Gustavo Quinteros.

Cabe recordar que en estas instancias de Copa Chile 2023, no hay participación del VAR, por lo que el insólito gol que no le cobraron a Unión La Calera, no pudo ser revisado.

Este martes por la tarde, la acción de la Copa Chile 2023 continuará con dos interesantes partidos, entre ellos el duelo de Colo Colo vs. Unión La Calera.

El estadio Monumental será el encargado de recibir el compromiso entre albos y cementeros, partido que será transmisión de ADN Deportes.

Desde las 19:00 horas, los dirigidos de Gustavo Quinteros buscarán meterse en las semifinales de la Zona Centro Norte del torneo, en días que busca superar el fracaso de la Copa Libertadores y preparar los play-offs de la Copa Sudamericana.