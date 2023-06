Unión Española le responde con dureza a ex canchero del Santa Laura: “Ningunea el trabajo de mucha gente; se cree el Mesías”

Desde Unión Española respondieron con todo tras las declaraciones del ahora ex canchero del Santa Laura, Patricio Bustamante, quien no trabajará más en la cancha de aquel estadio tras asegurar que sus opiniones no fueron tomadas en cuenta respecto al cuidado del césped.

Bustamante se sinceró con Los Tenores de ADN este miércoles y aseguró que estuvo trabajando gratis para mejorar el terreno del Santa Laura. “No he cobrado un solo peso por mi trabajo, fui en ayuda de Ronald Fuentes porque él me pidió. No les cobré (a Unión Española) porque a ellos los estafaron en el trabajo que les hicieron. Quería solo ayudar a Ronald Fuentes”, señaló.

En la misma línea, indicó que “muchas veces me preguntaron por mi precio y solo pedí que me evaluaran cuando la cancha estuviera lista. Si la cancha se estropea, mañana mismo tengo que tener la disponibilidad de la gente y eso en Unión Española no hay”.

Los descargos de Unión Española

Cristian Rodríguez, gerente general de los “Hispanos”, se refirió a este conflicto y aclaró que Patricio Bustamante era el canchero asesor, pero no estaba contratado por el club. “Nos extrañó que Don Patricio planteara que nosotros no tomáramos en cuenta su diagnóstico. Aparte, hace casi un mes no lo vemos acá. Él vive en El Salvador. Las declaraciones que hizo las realizó a la distancia, sin tener una visión en la misma cancha”, comentó en La Tercera.

Rodríguez subrayó que más de un canchero ayudó a mejorar el estado de la cancha del Santa Laura. “Nos duele que él se atribuya todo. Ningunea el trabajo de mucha gente (…) Siento que se cree el Mesías, siento que cree que es la única persona que ha trabajado en la reconstrucción de la cancha”, afirmó.

“No me parecen oportunas las declaraciones de Patricio. Ha hablado más de la cuenta por los medios. Creo que se siente cómodo haciéndolo. No podemos quedarnos silentes cuando vemos situaciones que son inexactas”, completó el gerente de Unión Española sobre esta polémica.