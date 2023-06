Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, se pronunció este domingo sobre la situación de los refuerzos para Colo Colo y descartó de lleno la opción de Bruno Barticciotto, delantero que hoy defiende la camiseta de Palestino.

“Se está analizado la posibilidad de un goleador, además, a Bruno Barticciotto lo vimos a comienzo de año y excede nuestro presupuesto, no está al alcance. No me parece que sea una alternativa”, aseguró el mandamás del “Cacique” desde el Estadio Monumental.

Sobre los refuerzos que busca el club, el timonel albo explicó que “por la salida de Marco Rojas, Gustavo Quinteros se quiere reforzar con un volante y un centrodelantero por la falta de goles. Eso es lo que está pensado él, pero estamos conversando, porque hay un plantel bastante grande y se han recuperado varios jugadores lesionados”.

Caso Pablo Parra: “No está en nada”

Por último, Alfredo Stöhwing afirmó que aún no hay nada concreto para fichar a Pablo Parra, volante chileno que actúa en el Puebla de México. “Su situación no está nada en este momento, es un jugador más que está como posibilidad, en evaluación”, concluyó.