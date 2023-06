Esteban Pavez responde a las críticas y defiende su rendimiento en Colo Colo: “Estoy corriendo más, siempre veo mis estadísticas”

Esteban Pavez, volante de Colo Colo, se pronunció este miércoles en conferencia de prensa y, entre los puntos que abordó, respondió a las críticas que ha recibido por su desempeño en este primer semestre.

“Soy un jugador regular, por eso voy a cumplir 300 partidos en Colo Colo, no es fácil. Este año estoy haciendo lo mismo que el año pasado, solo que no se han dado las cosas”, indicó el volante albo.

En esa línea, remarcó que “incluso estoy corriendo más, siempre veo mis estadísticas después del partido, veo lo que hago bien y mal, me analizo. Se ha hablado de que yo he bajado el rendimiento, puede ser, pero no veo ese aspecto. Soy la cara visible y no tengo problemas de que se me apunte a mí”.

Respecto al presente del “Cacique”, el mediocampista señaló que “este año ha sido difícil en todo aspecto por temas de lesiones y resultados. Nunca se ha mantenido un once titular. En algunos partidos hemos llegado al peak de rendimiento, pero no los ganamos, eso es bastante doloroso y frustrante”.

“Tenemos que mejorar y dar un salto de calidad este segundo semestre para el primer objetivo que nos propusimos, ser campeón del torneo. Esta inter temporada será buena para mejorar los errores y afinar la puntería, hemos hecho pocos goles y estamos al debe”, reconoció Esteban Pavez.

Palabras para Óscar Opazo y Esteban Paredes

Además, Pavez comentó el regreso de Óscar Opazo como refuerzo para el segundo semestre. “Es una persona que quiero mucho, lo conozco hace tiempo, me puse contento cuando él se fue a Argentina porque era su sueño jugar en el extranjero, pero a veces las cosas no salen como uno quiere. Acá en Colo Colo siempre será bienvenido, ya conoce el club y el trabajo del técnico”, añadió.

Por último, se refirió a Esteban Paredes, quien volvió del retiro para jugar en San Antonio Unido. “Uno tiene que apoyar las decisiones de un amigo. Para mí es el último ídolo de Colo Colo, me marcó mucho y me hizo ganar. Le deseo lo mejor, sé que la va a romper en San Antonio y espero que pueda ascender”, completó.