El entrenador venezolano César Farías terminó siendo sancionado duramente por la Comisión de Disciplina en Ecuador luego de haber protagonizado hechos de agresión durante el partido entre su club, Aucas, y Delfín.

Tras ser chocado por un jugador rival, el ex DT de la “Vinotinto” terminó empujándolo, para luego lanzar manotazos a otro futbolista, cuestión que provocó su expulsión y una petición de disculpas días más tarde.

“No es la imagen que yo quiero que guarden de mí, no es a lo que yo vine. Se ven hechos de gestos muy violentos y no me siento cómodo con eso ni con lo que sucedió”, señaló César Farías a ESPN, aunque dichas palabras no bastaron para evitar un duro castigo.

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil determinó este miércoles suspenderlo por un año por agredir a un rival, sumándole otros dos meses por “conducta violenta”. En caso de que dicha sanción se concrete, no podrá volver a dirigir en el país del Guayas hasta agosto de 2024.