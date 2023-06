César Farías explica su agresión contra dos jugadores rivales en Ecuador: “Recibí un golpe en el rostro, un rodillazo y caí”

César Farías, técnico del Aucas, perdió el control y agredió a dos jugadores del club Delfín este domingo, durante el partido entre ambos elencos por la Primera División de Ecuador.

En la disputa del balón, un futbolista rival terminó perdiendo el equilibrio y chocó accidentalmente al entrenador venezolano, quien tras ponerse de pie, empujó contra el suelo al mismo jugador y luego lanzó un manotazo hacia otro hombre del equipo adversario.

Este lunes, el ex DT de las selecciones de Venezuela y Bolivia abordó este polémico suceso y se mostró arrepentido por su actuar. “Quiero pedir disculpas a la familia ecuatoriana porque no es la imagen que yo quiero que guarden de mí, no es a lo que yo vine. Se ven hechos de gestos muy violentos y no me siento cómodo con eso ni con lo que sucedió”, señaló a ESPN.

“La reacción tuvo una acción primaria”

César Farías explicó la razón de sus agresiones. “La reacción tuvo una acción primaria. Yo fui impactado (por un jugador rival). Estaba dentro de mi zona permitida y me llevaron por delante, no me abrazaron, me impactaron. Recibí un golpe en el rostro, un rodillazo y caí. Fue fuerte, me desequilibró”, aseguró.

“Eso me hizo levantarme e ir sobre el jugador rival en una reacción primitiva, pero fue de agarrón y empujón, más allá que mis gestos hayan sido detestables”, concluyó el entrenador del Aucas.