“En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa”. Aquella frase de Kylian Mbappé el año pasado causó indignación en todo nuestro continente y diversos referentes salieron a responderle, pero fue Conmebol la que terminó de golpear al ariete francés.

Dichas declaraciones las emitió a mediados del 2022, cuando Francia aún era campeón del mundo. Un año después, el delantero del PSG ha tenido que soportar las burlas y dardos desde Sudamérica, como la frase que le lanzó Claudio Tapia, presidente de AFA el pasado domingo.

¿Por qué? Simple. Tres países de Conmebol tienen todas las medallas y coronas disponibles en los máximos torneos de selecciones del mundo: Copa del mundo, Mundial Sub 20, Mundial Sub 17 y Juegos Olímpicos.

En diciembre del año pasado, Argentina levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022. El pasado domingo, Uruguay ganó el Mundial Sub 20, el 2019 Brasil se quedó con el Mundial Sub 17 y en Tokio 2020, Brasil se quedó con la medalla de oro.

Póker que no es inédito en esta parte del mundo y que UEFA nunca ha logrado tener. El 2004, Conmebol también se quedó con los cuatro torneos.

Brasil ganó el Mundial de Corea y Japón 2022, el Mundial Sub 20 el 2003, y el Mundial Sub 17 en el 2003, rompiendo solo la hegemonía Argentina, que ganó la medalla de oro en Atenas 2004.

Acabo de ver el partido en el que Uruguay al fin ganó la Copa del Mundo sub-20, tras las dos finales perdidas en 1997 y en 2013.

Y no es un título cualquiera, no. Es el título que completa un histórico poker para @CONMEBOL. Algo que no se veía desde hacía 19 años…

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 12, 2023