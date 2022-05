Fabinho respondió al “ninguneo” de Mbappé: “No sé si Francia ha jugado en Bolivia alguna vez, pero no es fácil”

Fabinho, volante brasileño del Liverpool, respondió al “ninguneo” del delantero francés Kylian Mbappé sobre la competitividad que hay entre las selecciones de Sudamérica en relación con los países de Europa para luego disputar un Mundial.

Y es que en TNT Sports Brasil, el atacante del PSG aseguró que “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa”.

Frente a las declaraciones de Mbappé, Fabinho habló en defensa del fútbol sudamericano. “Viajamos 12 horas para jugar en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia que no es fácil. No sé si Francia ha jugado en Bolivia alguna vez. Hay otros sitios como Uruguay o Chile, lugares a los que no estamos acostumbrados y siempre son difíciles”, indicó.

“A lo mejor la calidad de los jugadores de Sudamérica, ahora, no sea tan grande como en Europa, pero no hace que sea fácil. Los equipos acá siempre pelean hasta el final”, explicó el mediocampista del Liverpool.

Por último, el volante brasileño afirmó que “si Brasil y Argentina jugaran en Europa, también clasificarían como primeros del grupo y van al Mundial como uno de los favoritos”.