FIFA favorece a Nelson Acosta en demanda millonaria a Deportivo Quito

En el día en que cumplió 79 años de edad y a meses de haber superado un crítico momento de salud, Nelson Acosta recibió buenas noticias tras un litigio que mantiene hace más de diez años en Ecuador.

Fue en 2012 cuando el ex DT de La Roja dirigió al Deportivo Quito por apenas cinco partidos, club al que demandó por incumplimiento laboral, cuestión que llevó a un acuerdo entre ambas partes en 2020, pero que nunca se cumplió.

La defensa de Nelson Acosta persistió ante la Cámara del Estatuto del Jugador en FIFA, que finalmente resolvió la cuestión en favor del entrenador uruguayo nacionalizado chileno.

Esto significa que Deportivo Quito deberá pagarle 69.519 dólares “en concepto de remuneración adeudada” más el 5% de intereses” en torno a 95.619 dólares a contar de 26 de mayo de 2016. En total, implicaría 130 millones de pesos para el técnico chileno en un plazo de 45 días, arriesgando sanciones mayores ante la Comisión Disciplinaria de FIFA.

Fallo Tribunal del Fútbol FIFA a favor del Dt 🇨🇱 Acosta Nelson vs @SDQuito_Oficial 🇪🇨, por incumplimiento del acuerdo celebrado en el 2020 de la relación laboral que mantuvieron en el año 2012.

El club 🇪🇨 debe abonar U$S 69.519 + 5% anual calculados sobre U$S 95.619 (26/5/16) ⬇️ pic.twitter.com/vMrCKlzyQZ

— Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) June 12, 2023