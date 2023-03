Alexis Sánchez y su gran reconocimiento a Nelson Acosta: “Sin él, yo no estaría donde estoy”

En una extensa entrevista que dio a Televisión Nacional de Chile, uno de los temas que abordó Alexis Sánchez fue sobre la ayuda que le brindó Nelson Acosta en su carrera.

El ex entrenador de la Roja hizo debutar al tocopillano con solo 15 años en Cobreloa y le permitió dar un gran salto en el fútbol chileno, y posteriormente en el extranjero.

Sobre Acosta, Alexis solo tiene palabras de agradecimiento, asegurando que sin el DT no estaría donde está ahora.

“Me ayudó, me hizo debutar, me enseñó. Tenía 15 años. Se sentaba y decía vengan para acá (a los referentes del plantel). Rodrigo Pérez, Luis Fuentes, Mauricio Aros. Yo atrás no podía mirar. Decía: ‘Cómo este pendejo que está acá los hace ganar partidos, somos boludos nosotros ya’. Yo decía: ‘quédate callado’, porque el jugador grande se podía sentir opacado por uno que tenía 15 años”, lanzó.

En esa línea, el ariete criollo añadió que “mi sueldo eran 200 lucas al mes y vivía con eso. Tenía que mandar a Tocopilla, a mi mamá. Él me marcó mucho. Después me llamó a la selección“.

Finalmente, Sánchez lanzó: “Le agradezco mucho por darme la oportunidad de crecer, sin la oportunidad de Acosta yo no estaría aquí“.