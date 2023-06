“Es ahora o nunca”: Hinchas de la UC y Boca Juniors se ilusionan con Gary Medel tras su salida del Bologna

De manera inesperada, Gary Medel anunció su salida del Bologna durante este jueves. A través de una emotiva publicación, el zaguero chileno le dijo adiós al club italiano tras cuatro temporadas.

“La pasé muy bien en Bologna, mi familia y yo nunca la habíamos pasado tan bien en ningún otro lugar. Si estábamos tan contentos es por la gente: alegre, sociable, cariñosa y sin entrometerse nunca, pero también gracias a la gente que conocí en el club”, fueron parte de las palabras que escribió el futbolista nacional en sus redes sociales.

Este hecho encendió la ilusión en algunos hinchas de Universidad Católica y Boca Juniors, dos equipos en donde brilló el defensa de La Roja. Entre 2006 y 2009 se dio a conocer con la camiseta de los “Cruzados”. Posteriormente, destacó con los colores del elenco argentino hasta 2010.

Varios fanáticos se pronunciaron en Twitter deseando el regreso de Medel, quien en los últimos mercados de fichajes ha sonado como refuerzo de la UC y Boca, pero nunca se concretó alguna operación por su fichaje. Ahora, el “Pitbull” está libre para escuchar ofertas y decidir en dónde jugará este segundo semestre.

Lo pienso seriamente eh, TIENEN que llamar a Gary Medel. Necesitamos un central, Rojo no va a estar al 100% el segundo semestre, es difícil volver de semejante lesión. Vino Roncaglia gente, no me jodan.

— Nicolás. (@frdznico) June 8, 2023