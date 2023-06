Gary Medel se despide de Bologna y queda libre para llegar a otro club: “Hay historias que nunca deberían terminar”

Después de cuatro temporadas y 101 partidos con la camiseta del Bologna, este jueves Gary Medel le puso fin a su etapa en el elenco italiano. El “Pitbull” hizo oficial su salida del club a través de una emotiva publicación en sus redes sociales.

“Hay historias que nunca deberían terminar. Llegué a Bologna hace cuatro años: ciertamente no era un niño, había jugado, entre otros equipos, en Boca, Sevilla, Inter, Besiktas y el día que puse un pie en Casteldebole ciertamente no podía imaginar que esta ciudad y su gente entraría definitivamente en mi corazón”, inició el relato del zaguero chileno.

“La pasé muy bien en Bologna, mi familia y yo nunca la habíamos pasado tan bien en ningún otro lugar. Si estábamos tan contentos es por la gente: alegre, sociable, cariñosa y sin entrometerse nunca, pero también gracias a la gente que conocí en el club, desde el presidente, a los directivos, a los compañeros, al cuerpo técnico”, agregó el ex Universidad Católica.

“Bologna siempre tendrá un seguidor más”

“Llevo conmigo los cánticos de la afición, las alegrías, las decepciones, las victorias y las derrotas. Y llevo en mi corazón a Sinisa, quien nos enseñó a no rendirnos aun cuando el enemigo es mucho más fuerte que nosotros. Hay historias que no deberían terminar nunca, y esta no terminará porque Bologna siempre tendrá un seguidor más”, concluyó el bicampeón de América.

Con este adiós al Bologna, Gary Medel queda en calidad de jugador libre para continuar con su carrera en otro club. Por ahora, el zaguero defenderá los colores de La Roja en los duelos amistosos programados para este mes.