Andrés Iniesta busca nuevo club y aseguran que Unión Española intenta sumarlo como refuerzo

En las últimas horas, Unión Española fue vinculado con el histórico futbolista español Andrés Iniesta, quien este jueves anunció que no seguirá en el club Vissel Kobe de Japón, al cual llegó en 2018 tras su emotiva salida del Barcelona.

“Siempre nos habíamos imaginado que me retiraría aquí, era el deseo de todos, pero a veces las cosas no se dan como uno piensa. Tengo muchas ganas de seguir jugando y seguir compitiendo. He trabajado duro durante estos últimos meses, pero los caminos se separan. En este caso, las prioridades del entrenador son otras”, señaló el volante de 39 años en rueda de prensa.

Interés en el cuadro “Hispano”

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 jugará su último partido con el cuadro japonés el sábado 1 de julio. A partir de ahí, quedará libre para continuar con su carrera en otro lugar y Chile apareció dentro de las opciones.

Según confirmó El Periodista, dirigentes de Unión Española buscarían la manera de incorporar a Andrés Iniesta de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023.

“Si bien los contactos son prematuros, no se descarta que Iniesta se deje tentar con la oferta de venir por 4 meses a Chile. La operación redundaría en beneficios de imagen para el club chileno y sus sponsors, especialmente a nivel internacional para la marca Sek, que tiene presencia en Chile, Ecuador y España”, complementó el medio citado.

En la temporada 2023 de la liga japonesa, Iniesta ha sumado escasos minutos en solo tres partidos disputados, además de otros dos encuentros por la Copa de Japón. La poca acción que arrastra en el equipo es una de las principales razones por las cuales cambiará de aires a partir de julio.