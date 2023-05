Aníbal Mosa critica el “modelo” de contrataciones en Colo Colo: “Llegar a última hora nos está costando caro”

Aníbal Mosa, director de Blanco y Negro y expresidente de la concesionaria alba, abordó el tema de los refuerzos en Colo Colo para el segundo semestre y cuestionó la manera en que la dirigencia del club contrata jugadores.

“Si tenemos que reforzar el equipo en alguna parte, haremos los esfuerzos necesarios para que eso ocurra”, señaló el otrora presidente del “Cacique” este miércoles, en su arribo al aeropuerto de Santiago.

También lamentó el poco aporte de los futbolistas que llegaron este año. “Los refuerzos no se han podido adaptar de la manera en que hubiésemos esperado nosotros. Se nos fue casi la mitad del equipo de la temporada pasada y se trajeron muchos jugadores. Esperemos que se adapten a este cuerpo técnico y a este equipo”, indicó.

Aníbal Mosa y la propuesta para la contratación de refuerzos

A modo de crítica, el director de Blanco y Negro aseguró que “el modelo que estamos ocupando de llegar a última hora a las contrataciones nos está costando caro”. Además, afirmó que la propuesta sobre la mesa es “conformar una comisión de fútbol que trabaje todas las semanas y no solo cuando se abran los mercados de pases”.

“Cuando uno llega al final del mercado y anda comprando apurado, por lo general paga más caro y no se trae lo que uno desearía”, remarcó el expresidente albo.

Es esa idea, Mosa dejó claro que sus cuestionamientos no son hacia Daniel Morón, director deportivo del “Cacique”. “Esta crítica apunta al directorio entero. Morón no tiene nada que ver en esto, él hace sus mejores esfuerzos, pero no tiene todas las herramientas que debería tener. No podemos entregarle toda la responsabilidad a una sola persona. No es justo decir que Daniel es responsable cuando las cosas salen bien o mal”, agregó.

Por último, Aníbal Mosa dio nombres para formar un “consejo de fútbol” en Colo Colo. “Propongo que tengamos una comisión de fútbol que funcione en forma autónoma y espero tener con consejo de fútbol externo con un Carlos Caszely, Marcelo Barticciotto, Esteban Paredes, por ejemplo, personas que nos asesoren y nos digan cómo van viendo este camino”, finalizó.