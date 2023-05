Daniel Morón criticó expulsión de Falcón, habló de la vuelta de Thompson y aseguró que a Colo Colo “le está faltando mucho”

El director deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, habló tras la sorprendente derrota del Cacique por la cuenta mínima ante Curicó Unido, en un duelo donde los albos se mostraron erráticos, inconexos y fueron incapaces de crearse opciones claras de gol en el Estadio Monumental.

Consultado sobre el juego del equipo, comenzó diciendo que “con lo que hoy mostró el equipó, seguro que nos va faltando mucho. Hoy no nos vimos para nada bien”.

Respecto al actuar de Blanco y Negro sobre reforzar al equipo pensando en Copa Libertadores, indicó: “Primero que todo, tenemos que avanzar a octavos de final de Copa Libertadores. Si avanzamos, buscaremos algunas respuestas para eso”.

Otras respuestas de Morón

-¿Vuelta de Jordhy Thompson?

-Hacía mucho tiempo que no jugaba. Volvió a los entrenamientos hace 5 o 6 días atrás y es muy rpematura para un jugador que no estaba jugando, que afine el juego con sus compañeros y hoy sintió eso también él. Hoy hubo un rendimiento bajo en general.

-¿Nueva expulsión de Maximiliano Falcón?

-Siempre que uno se queda con un hombre menos, disminuye al equipo. No sé si fue para expulsión o no, pero lamentablemente a veces cuando estás perdiendo, hay que controlar estos excesos y más como Falcón, que ha tenido una recaída.

-¿Se va Fabián Castillo?

-Nosotros trajimos a los refuerzos como tal, esperando que estuvieran a la altura de lo que nosotros vimos de ellos. En el caso de Castillo y Lezcano han convivido con lesiones que no les ha permitido tener regularidad. Las evaluacioones hay que hacerlas a final de año, pero si el jugador siente que no ha rendido como lo sabe hacer, si Castillo quiere partir, me parece de mucha sinceridad.

-¿Brayan Cortés?

-No tenemos ninguna novedad sobre una salida. Seguramente que no es bueno para un jugador no jugar. Es algo que seguramente no gusta.

-¿Vuelta de Emiliano Amor?

-Está incorporado ya al trabajo. Si bien no es un cien por cien, está incorporado, pero le falta tiempo.

-¿Balance hasta el momento del torneo?

-Podíamos haber estado más arriba, con algún mejor juego, con más puntos, pero hemos tenido un hospital dentro de Colo Colo y eso también muchas veces no te ayuda a tener todo lo que necesitas y competir a mejor nivel.

-¿Refuerzos?

-Todavía no he hablado sobre ese tema con Gustavo Quinteros.