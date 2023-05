La sorpresa que tendrá la U en su formación para visitar a Ñublense

La U de Chile afinó este viernes la formación con la cual visitarán este sábado a Ñublense en el Nelson Oyarzún de Chillán por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2023.

El plantel universitario laico tiene, entre sus principales novedades de la delegación, el haber incluido a Federico Mateos, recuperado de sus molestias físicas pero no aún en condiciones de ser titular. Sin embargo, quien no viajó es Leandro Fernández, que no se ha recuperado del todo de su infección respiratoria.

Otro de los temas por zanjar era quién reemplazaría en la zaga al suspendido Matías Zaldivia, siendo Ignacio Tapia la opción por la que se decantó Mauricio Pellegrino buscando solucionar el hecho de no contar tampoco con Lucas Assadi y Darío Osorio por sus expulsiones.

Así las cosas, la formación de la U de Chile ante Ñublense sería la siguiente: Cristóbal Campos en el arco; Luis Casanova, Nery Domínguez y Ignacio Tapia en defensa; Juan Pablo Gómez, Renato Cordero, Emmanuel Ojeda, Israel Poblete y Marcelo Morales en mediocampo; dejando en ataque a Nicolás Guerra y Cristián Palacios.