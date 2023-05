Fabián Castillo aclara cuánto le falta para volver a jugar y confía en lo que puede dar: “No tengo nada que mostrarle a nadie”

Fabián Castillo, delantero de Colo Colo, conversó con ADN Deportes este viernes y se refirió a su recuperación tras el desgarro que sufrió en la pierna izquierda hace un mes, por lo cual no ha estado disponible para los últimos partidos del “Cacique”.

El atacante colombiano aclaró cuánto le falta para volver a jugar. “Para estar bien seguros, diría que unos 15 días más o menos. Esa es la idea, entre 10 y 15 días”, señaló.

De cara al duelo por Copa Libertadores contra Monagas, fijado para el 23 de mayo, el jugador albo indicó que “no alcanzaría a llegar. La idea es que sean tenidos en cuenta los que están bien físicamente. Y los que venimos con algunas molestias, no participar del juego hasta no estar al 100%”.

Por otro lado, Fabián Castillo mostró confianza en lo que puede dar el segundo semestre en Colo Colo. “Yo no tomo nada como revancha, a veces en procesos de adaptación, a algunos les cuesta más y a otro menos, pero yo siento que no tengo nada que mostrarle a nadie, llevo casi 15 años de carrera y me ha ido muy bien”, afirmó.

“No me tomo nada personal, simplemente las cosas no salen como la gente quiere al principio y es normal que la gente esté ansiosa. Yo estoy tranquilo y trabajando para dar mi mejor versión”, concluyó el futbolista de 30 años sobre su semestre en el “Cacique”.