Nayel Mehssatou revela íntima charla con Alexis Sánchez y recuerda la dieta del tocopillano: “Mide cada mililitro de aceite”

Nayel Mehssatou, futbolista belga-chileno, se refirió a la primera citación que tuvo en La Roja el año pasado y recordó un par de momentos destacados que tuvo con algunas figuras del plantel, entre ellas, Gary Medel y Alexis Sánchez.

En diálogo con el canal de YouTube “Mano a Mano”, el zaguero mencionó quiénes fueron los primeros en integrarlo al equipo. “La primera vez que estuve con la selección chilena, Gary Medel era el capitán y me ayudó mucho, me presentó a los jugadores, a los cocineros… él habla un poco de inglés. Ben Brereton juega en Inglaterra y está con el mismo tema que yo con el español, no lo maneja muy bien, entonces pasamos mucho tiempo juntos”, indicó.

Pero el lateral derecho se detuvo en Sánchez, con quien tuvo una íntima charla en La Roja. “Alexis llegó después y me llamó para tomarnos un café juntos, me contó de su vida, de cómo lo está pasando en Francia y lo que hay que hacer para tener la mejor carrera posible”, señaló.

Además, el futbolista que actúa en Bélgica se mostró sorprendido por la dieta del “Niño Maravilla”. “Cuando vez lo que come y la cantidad de horas que pasa en el gimnasio, se entiende más fácil cómo llegó ahí. Mide cada mililitro de aceite que le agrega a su comida, se fija en la cantidad de calorías que come, presta atención a todo. Luego miras su cuerpo y está súper fit”, reveló.

Por otro lado, Mehssatou destacó un fuerte roce que vivió con Gary Medel en sus primeros entrenamientos con La Roja. “Hay que estar listo para ese nivel (de agresividad). Tuve un duelo con Gary Medel. El tipo te mete un planchazo en la práctica. Él va a la pelota, pero si en el camino te tiene que tocar, lo hace. Me sorprendió al principio, pero luego entendí que así es el alto nivel, la gente realmente lo da todo”, confesó.

Nayel Mehssatou y Colo Colo

Finalmente, el zaguero belga-chileno abordó su relación con Colo Colo. “Un tío mío todavía vive en Chile y es hincha de Colo Colo. A mi abuelo también le gusta mucha ese club. Es un poco la referencia allá. Por mi tío y mi abuelo, ese es el equipo que más me gusta”, explicó.

Sumado a lo anterior, aclaró la opción de jugar en Chile y defender la camiseta alba, club que intentó contratarlo en el mercado de verano. “¿Quién sabe lo que puede pasar? Quizá no es el momento ahora, todavía me gustaría quedarme en Europa, pero no cierro la puerta”, concluyó.