Nayel Mehssatou rechaza a Colo Colo y se queda en Bélgica: “Me encanta su interés; pero no es una opción”

Nayel Mehssatou, uno de los nuevos rostros que se sumó a la selección chilena, descartó la posibilidad de llegar a Colo Colo como refuerzo para este 2023, luego de que su nombre se presentara como opción para reemplazar a Óscar Opazo en defensa.

En diálogo con el medio Nieuwsblad de Bélgica, el lateral derecho reconoció las intenciones del cuadro albo por contar con sus servicios, pero aclaró que no tiene planeado cambiar de club hasta el final de la temporada europea.

“Es cierto que hay interés de Colo Colo. Me encanta su interés, porque es el club más grande del país. He recibido muchos mensajes de seguidores entusiastas, pero en este momento me siento bien en el club KV Kortrijk y una transferencia no es una opción”, señaló el zaguero chileno-belga.

Nayel Mehssatou avisa: “Nunca digas nunca en el fútbol”

Pese a rechazar a Colo Colo, Nayel Mehssatou se mostró abierto a cualquier oferta que pueda llegar en el futuro, sin embargo, aseguró que para él es importante conocer más sobre el fútbol chileno. “A mi madre le gustaría que jugara allí. Ella es de Chile. Nunca digas nunca en el fútbol, ​​por supuesto, pero primero debería profundizar un poco más en su liga”, concluyó el seleccionado nacional.