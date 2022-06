Revelan detalles de Nayel Mehssatou y su vínculo con Chile: póster de Alexis Sánchez, Colo Colo y cercanía con Ben Brereton

La familia de Nayel Mehssatou, quien es uno de los nuevos rostros en la selección chilena, reveló algunos detalles sobre el vínculo que tiene el jugador con Chile.

Su madre, Michelle Sepúlveda, comentó que el zaguero desde pequeño tuvo un interés por Alexis Sánchez. “Nayel era fanático de Barcelona y le gustaba ver a Lionel Messi. Pero en su pieza tenía un póster de Sánchez, claro que con la camiseta del Barça”, indicó en diálogo con LUN.

Entre las razones por las cuales eligió jugar por La Roja, su mamá explicó que en esa decisión fue fundamental Cristián Leiva, DT que lo dirigió en la sub 17. “Cristián fue un caballero, muy preocupado de decirnos todo abiertamente, lo sentimos una buena persona. Y a Nayel le encantó que él le regalara unas camisetas de Chile. Se las puso y no se las sacó en días. Estaba orgulloso”, indicó.

En cuanto su relación con el fútbol chileno, el tío de Nayel Mehssatou, Patricio Sepúlveda, explicó que “mis papás estudiaron en la Católica y son simpatizantes de ese equipo. Yo soy más colocolino, pero no fanático. Me gustaría verlo jugar algún día ahí, pero no es algo que me quite el sueño”.

Presencia en la selección chilena

Michelle Sepúlveda reconoció que lloró al ver el debut de su hijo en La Roja durante el duelo con Corea del Sur. De cara al futuro del jugador, comentó que “no sé hasta dónde llegará en su carrera, pero lo veo contento, con ganas de triunfar. Ahora en la selección chilena, que ya considera que es la suya. ¿Qué más puedo pedir como mamá?”.

Pese a no manejar el español, Nayel Mehssatou ha ido poco a poco relacionándose con el plantel de Chile. “Con Eduardo Berizzo habla en francés y con los compañeros que hablan el idioma inglés. Al comienzo su mayor cercanía fue con Ben Brereton, pero ahora me ha mencionado a otros compañeros”, complementó la madre del futbolista.