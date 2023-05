Jorge Valdivia destaca a Damián Pizarro pese a la derrota con Boca Juniors: “Este partido lo sitúa en otro estatus”

En la edición de Los Tenores este jueves, Jorge Valdivia, Jean Beausejour y Danilo Díaz debatieron en torno a los alcances de la derrota de Colo Colo ante Boca Juniors, instancia en la que el “Mago” destacó a Damián Pizarro.

“Necesitabas tener extremos profundos, para los defensas de Boca era fácil detectar a Pizarro, que igualmente se las arregló para generar peligro. Este partido lo sitúa en otro status”, aseguró el “Tenor 10”, quien pidió mesura a la hora de evaluar la caída en el Monumental.

“Colo Colo compitió, tuvo chances de hacer al menos un gol, pero con competir no alcanza, sobre todo con este tipo de equipos. Desde el sorteo se sabía lo difícil que era Boca. Los equipos argentinos, cuando dejan su localía, juegan de manera distinta. Eso es algo que nos ha hecho falta a los equipos chilenos. Boca estuvo replegado, sabía que iba a encontrar espacios en el contragolpe ante el ímpetu de Colo Colo“, explicó Jorge Valdivia, quien, más allá de destacar a Damián Pizarro o el buen arranque del Cacique, destacó el nivel de Boca Juniors.

“Hay que estar consciente de a quién enfrentaban. Los partidos que tiene que ganar son con Pereira y Monagas. No es que me conforme con el resultado, pero tienen que tener la tranquilidad que compitieron y complicaron a un equipo de mucha jerarquía“, remarcó en Los Tenores.

La opinión de Jean Beausejour

El exlateral resaltó el buen inicio de Colo Colo en el Monumental. “Siempre se ha dicho que hay que aguantar los primeros 15 minutos y así lo hizo Boca, se acomodó en el partido. En ese rato, Romero fue figura”, dijo, aunque también hizo un análisis general en torno al estilo de juego que el fútbol chileno quiere demostrar a nivel internacional.

“No podemos jugar tan replegados a veces porque no se me vienen jugadores en Chile con esa velocidad como los que tiene Boca para el contragolpe, como Villa, Vásquez y Advíncula. Los equipos chilenos necesitan ser competitivo a lo largo del partido, no por período. Cuando compites, el rival te gana porque fue mejor, no porque por errores”, concluyó Jean Beausejour.