Barra “Los De Abajo” niega participación en incidentes del Clásico Universitario: “Somos parte de la solución y no del problema”

Este miércoles, la barra de Universidad de Chile, “Los De Abajo”, se pronunció en un comunicado oficial para entregar su versión de lo ocurrido el pasado domingo en el Clásico Universitario disputado en Concepción.

Según el relato de la barra, llevaban tres meses trabajando en un “proyecto institucional” para armar una “fiesta simbólica” en el partido entre la U y Universidad Católica.

“Parte de las ideas concretas era realizar un mosaico con 15.000 banderas de 100×50 centímetros, a eso se le sumarían banderas gigantes representando logros institucionales y mangas de colores azules antiguos y rojos modernos”, detallaron.

“Los De Abajo” señalaron que las autoridades locales y Carabineros les habrían dado una opción de entrar elementos no autorizados previamente, sin embargo, indicaron que al final les negaron el ingreso del “70%” de los artefactos que trajeron desde Santiago. “Como barra nos sentimos pasados a llevar, vulnerados y discriminados por la autoridad”, mencionan en el comunicado.

Sumado a eso, la barra de la U afirmó que “la mitad de integrantes se quedó en el exterior del estadio cuidando los elementos de animación y la otra mitad se quedó segregada dentro del estadio”.

“Nuestra gente que viajó se devolvió sin problemas, no participó en incidentes dentro ni fuera del estadio, no hubo daño mayor al recinto”, agregaron “Los De Abajo”, asegurando que no tuvieron responsabilidad en los incidentes que obligaron a suspender el Clásico Universitario.

Por último, añadieron que “como barra mejoraremos el conducto administrativo de los elementos de animación, creemos que somos parte de la solución y no del problema, pero para ellos necesitamos claridad de parte de la autoridad y no el maltrato contante”.