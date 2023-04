Mario Lepe alza la voz por opaca realidad del fútbol joven: “A los jugadores se les pide clasificar al Mundial cuando no tenemos historia”

Mario Lepe, histórico exjugador de Universidad Católica, conversó con ADN Deportes y realizó una dura radiografía a la opaca realidad que atraviesa el fútbol joven en Chile, reflejado en que las selecciones sub 20 y sub 17 fracasaron en sus intentos por clasificar al Mundial este año.

“Dicen que es una cosa de inversión, de dinero, pero creo que los jugadores tienen que estar más preparados para la competencia, ser 100% profesionales, 24/7 como les digo a los juveniles, pensar que cada día es una oportunidad para aprender, avanzar y estar más cerca del objetivo, pero si dejas pasar un día, pierdes puntos”, señaló el técnico experimentado en el fútbol formativo.

El otrora volante de la UC aseguró que “el fútbol formativo en un 80% de los equipos está botado, no hay trabajo, no hay profesionales de apoyo, no hay inversión y se traen jugadores de afuera. En todos los equipos hay buenos jugadores, pero hay que prepararlos y para eso hay que tener buenos entrenadores capacitados”.

Sobre los técnicos para el fútbol joven, Mario Lepe fue claro al afirmar que “se toman decisiones equivocadas”. Al respecto, mencionó que en algunos clubes “un jugador retirado, que haya estudiado y no tenga experiencia en la formación de jóvenes, toma a los más chicos, no le encuentro sentido a eso. Los que llevan más años deberían estar con los más chicos para transmitir su experiencia, y deberían ser mejor pagados”.

En cuanto a la situación de Chile fuera de los Mundiales juveniles, el exfutbolista remarcó que “a los jugadores se les pide clasificar cuando no tenemos historia para eso, es como pedirle a cualquier equipo que haga una buena participación en Copa Libertadores, si no tenemos historia. Tenemos un equipo que salió campeón, dos o tres que estuvieron a punto, y no tenemos más historia”.

Clásico Universitario y violencia en los estadios

Por otro lado, el ex DT de Universidad Católica anticipó el clásico ante la U. “Lo mejor para el fútbol chileno es que sea un buen partido, interesante, con mucha actitud y que a la gente le guste. Cada vez vemos menos clásicos buenos como se hacía antiguamente. Independiente del resultado, espero que se juegue bien, porque las ganas están”, agregó.

Finalmente, abordó la mala conducta de algunos hinchas dentro de los estadios. “Mientras no pongan mano dura a las barras, será muy difícil. Acá tiene que haber un cambio radical, como se hizo en Inglaterra, mano dura con toda la gente que está detrás de esta mafia, porque más que hinchas, son delincuentes que le quieren hacer mal al fútbol”, concluyó.