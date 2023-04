“Un equipo sin técnica, es un equipo mutilado”: Leonardo Véliz lanza dura crítica tras fracaso de Chile Sub 17 y apunta contra Milad

Leonardo Véliz, histórico delantero chileno y ex seleccionado nacional, realizó una fuerte crítica tras la última derrota de Chile ante Brasil en la fase final del Sudamericano Sub 17, sumado al hecho de que La Roja ya quedó sin chances de ir al Mundial de la categoría.

En diálogo con ADN Deportes, el “Pollo” indicó que este fracaso “es un reflejo de lo que pasa en nuestro fútbol a todo nivel, no hay calidad y el producto no es bueno. Me cuesta decir que la palabra fracaso viste a toda esta selección de Chile Sub 17, pero es que no hay otra palabra”.

“Si habláramos de esperanza, diríamos que hay esperanza en un equipo que jugó y que el día de mañana puede ser un recambio, pero me cuesta decirlo. No encuentro eso. Desde el primer día dije que un equipo sin técnica, es un equipo mutilado”, señaló el exjugador que defendió a Chile en el Mundial Alemania 1974.

Bajo la misma idea, el otrora atacante de Colo Colo y Unión Española mencionó que “si no tienes la técnica que tienen los ecuatorianos, brasileños, argentinos, y hasta los venezolanos, eso dice mucho de nuestro fútbol. Sin técnica, no hay dominio, por lo tanto, no puedes cambiar los resultados contra equipos que sí te superan en ese sentido”.

En cuanto a la realidad del fútbol joven en el país, Leonardo Véliz afirmó que “la formación es deficiente desde hace años. Mientras más riqueza hay en nuestro fútbol, más pobreza se manifiesta en los resultados. En todos los Mundiales estamos fuera, entonces hay que hacer un análisis con mucha rigurosidad y exigencia”.

“La gran culpa la tiene Pablo Milad”

Por último, el “Pollo” apuntó a quienes considera responsables del mal momento que atraviesa el fútbol joven. “Hablamos de jugadores y cuerpo técnico, pero la gran culpa la tiene Pablo Milad, quien dirige a la ANFP. También la tienen los dirigentes de los clubes, porque sus divisiones menores no entregan el producto que uno cree”, sostuvo.

“Dejemos de una vez por todas la hipocresía de nuestro fútbol para comenzar a hablar golpeado, duro y en forma real”, concluyó el exfutbolista nacional.

¡Con DIRECTV y DGO tienes más futbol y más deportes para que no te pierdas ningún detalle!