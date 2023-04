Job Bogmis acusa episodio racista ante Santiago Wanderers: “Me duele, no estoy en mi país, pero debo sentirme libre donde sea”

Job Bogmis, delantero de Universidad de Concepción, acusó un episodio racista en su contra durante el partido ante Santiago Wanderers disputado este lunes, por la Primera B.

El jugador camerunés terminó el encuentro al borde de las lágrimas luego de la situación que vivió con volante del cuadro porteño, Pablo Corral. “No me caliento mucho en la cancha, pero hay cosas que molestan. Son cosas difíciles cuando un rival te dice ‘negrito’. Por eso me molesté. Fue Corral”, señaló en diálogo con Diario Concepción.

“El árbitro me dijo ‘después lo vamos a revisar’ y me pedía tranquilidad. Son temas en los que hay que meter un punto y que ciertas cosas se acaben. Yo sé que no soy de este país, pero uno se tiene que sentir bien en todos lados. Somos todos humanos. Para mí es un tema discriminatorio que me molesta mucho”, comentó el atacante del “Campanil” en la misma línea.

Tras el final del partido, el delantero de Santiago Wanderers, Carlos Muñoz, se acercó a Job Bogmis y le dio un abrazo. Al respecto, el futbolista africano mencionó que “Pablo Corral no me pidió disculpas ni nada de eso. Uno de ellos se acercó, no sé quién era, me preguntó lo que pasó y me dijo ‘disculpa, hermano, estas cosas no pueden pasar’. Pero Corral no”.

“Me duele esto, no estoy en mi país, pero me debo sentir libre donde sea. Lo bueno es que tuve el respaldo de mis compañeros. El resto de jugadores tienen acá a sus familias, al contrario mío. Son palabras que duelen. Nunca había vivido eso, nunca me había pasado. Hay que sacar ese tipo de cosas”, agregó el ariete de 22 años.

Job Bogmis, lejos de su familia

Por último, el jugador de Universidad de Concepción se refirió a su círculo familiar. “Tengo a mi familia lejos. Uno vuelve a la casa y no tiene a su mamá al lado. Obvio tengo compañeros, pero falta esa familia, hermana o hermano que te tranquilicen. Lo hacen por teléfono, pero no es lo mismo que tener esa persona al lado tuyo. Pero sé que cada sueño tiene un sacrificio y después viene la recompensa. Lo primero es sacar a la U de Conce del momento en que está”, concluyó.