Deportes Colina se inspira en “David y Goliat” para su duelo contra Universidad Católica

Universidad Católica debutará en la Copa Chile 2023 el próximo sábado 8 de abril, a las 20:00 horas, ante Deportes Colina, elenco que dejó en el camino a Municipal Puente Alto por un global de 4-0.

El staff técnico de los “Eléctricos” la encabeza el DT, Cristian Febre, y el preparador físico, Justo Farrán, quienes vienen de ser campeones con Santiago City en la Tercera B, con 30 partidos ganados de 32 en total. Ambos conversaron con ADN Deportes sobre el importante duelo que tienen frente a los “Cruzados”.

Febre comentó las sensaciones previas a este encuentro. “Es una semana especial, obviamente con el respeto que se debe enfrentar a uno de los tres equipos más grandes del país. Es un orgullo, hay que hacer una buena presentación”, señaló.

El exfutbolista también aclaró que “sería irresponsable de mi parte decirte que vamos a salir a ganar el partido, porque no es así. Vamos de chiquitito a grande. Hay que tratar de hacer un buen partido y la idea es que los jugadores vivan lo que es jugar en estadio lleno y que lo disfruten con responsabilidad”.

Además, el otrora jugador fue muy optimista al revelar en qué se motivan para este partido. “Cuando el pitazo inicial suena, somos once contra once. David y Goliat: el más pequeño pudo con el más grande. Si yo planifico y me saco la mugre, ¿por qué no podemos hacer historia? Yo no digo ganar, pero sí hacer una buena

presentación”, sostuvo.

Por otro lado, el preparador físico, Justo Farrán, puso en contexto los trabajos de Deportes Colina para medirse con la UC. “Llevamos 10 semanas trabajando en este club que es grande para la Tercera A. Tiene más infraestructura que varios equipos de Primera B y a lo mejor que algunos de Primera División. Es un club que merece estar en una o dos categorías más arriba”, aseguró.

“Hemos preparado bien al equipo para la competencia nuestra y de pasadita nos encontramos con este partido de Copa Chile que es un gran desafío para la comuna de Colina y para nuestro plantel”, completó Farrán.